聯盟球星休賽期除了訓練，私下都在做什麼？日前巫師球員庫茲馬(Kyle Kuzma)在業餘聯賽狂轟67分，證明與外界不同等級的實力，而「又帥又能打」的他在時尚場合同樣吸睛，最近他參與紐約時裝周，代言「Puma」的他將數件羽絨外套環繞身上，並搭配黑色帽T，奇特打扮讓外界直呼如同《星際大戰》反派西斯大帝！

庫茲馬可說是聯盟「潮人」之一，常常在比賽前後搭配亮眼的服裝，就算當天在場上沒有好表現，仍是媒體鎖定的焦點，近期他參加紐約時裝周再次秀出個人魅力，上半身是俐落的黑色帽T，下半身則用多件羽絨外套搭配成裙裝，加上高大體型，很難不多看他一眼，庫茲馬也將影片放在個人IG，引來非常多人關注。

前聯盟球員韋德(Dwyane Wade)、杜德利(Jared Dudley)都來朝聖，而NFL球星Odell Beckham Jr.更發表自己對此打扮的看法，他說庫茲馬如同電影《星際大戰》中的反派西斯大帝，獲得不少網友認同。庫茲馬則在文中感謝Puma說：「對我們品牌來說，這是一個標誌性的時刻。」看來他樂在其中，也牢牢抓緊機會展現了自己！