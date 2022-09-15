美國參議院外交委員會美東時間14日通過《2022年台灣政策法》，下一步將交由全院審理，台灣民眾黨也發聲明指出，樂見台美關係向前推進，然而中方對此恐採取超越美眾議院議長裴洛西訪台後的極端手段，台灣應先盤點自身能力和需求，台美關係才能有實質的進展。

民眾黨表示，《台灣政策法》將對台軍售策略將「反守為攻」，從過往防禦方向轉為「實行阻止和威懾中國解放軍脅迫和侵略行為的戰略」，並授權65億美元的軍事援助，另外也帶來外交名稱使用上的突破。大多數民眾認同台灣強化戰力，也關心國家財政負擔、國防戰略方針，期盼每一分國防預算都用在刀口上，政府對美方溝通軍購時，應當充分表達台灣需求，符合國人期待。

民眾黨擔憂，有鑑於8月2日裴洛西議長訪台前後，中國禁止輸入台灣農漁產等數千項食品，更開啟台海常態性軍演，台灣能源與海陸運輸蒙上陰影，近日軍用無人機穿越海峽中線已成常態，即使《台灣政策法》完成立法最快落在明年2月，政府仍須加速因應、分散風險。

民眾黨樂觀看待台美關係進展，也感謝國際友人相挺台灣，未來將持續促進台美各項貿易協定與作為，深化區域安全事務交流，同時凝聚國人保衛台灣的共識，一致團結對外，監督政府拓展國際貿易，並強化不對稱戰力，慎防強權施壓。