高雄市媽祖港橋6月間施工改建，採半半施工方式供民眾通行。高雄市交通大隊鑒於9月分各級學校開學，而銜接媽祖港橋的五甲三路更是眾多通勤族或是學生上下學行經路段，若車流過多易會短暫壅塞回堵，交通大隊表示，為提升該路段行車效率，除尖峰時段加強周邊重要路口交通疏導、也會與高雄市交通局做號誌調整，並呼籲適時改駛替代道路。

交通大隊指出，自6月11日媽祖港橋施工，3個月以來持續在周邊重要路口及替代道路均投入不少交警、義交執行交通疏導工作，鑒於9月份各級學校陸續開學，而五甲三路是不少學生上下學必經之路，尖峰時段容易造成該路段有短暫壅塞回堵情形。

為提升五甲三路的行車效率，交通大隊除在尖峰時段加強工區周邊重要路口交通疏導作為、適時於五甲三路與福祥街口管制和引導車輛改行駛替代道路外，並與交通局智運中心共同會勘並依車流狀況調整增加五甲三路綠燈秒數，以減少民眾停等紅燈過久，經調整後雖車流獲得部分疏解改善。

高雄市交通局表示，與交通大隊多次會勘，將號誌周期增至200秒，讓各行向車流秒數均增加，改善交通壅塞。交通局指出，經過多次疏導與宣傳替代路線，五甲路車流較施工前減少約20％，路段旅行速率服務水準維持與施工前相同，雖然開學車流有增加，但目前還算順暢。

交通大隊表示，五甲三路西行汽、機車輛，請改道行駛三誠路，直走瑞南街或由忠誠路銜接凱旋四路行駛，或改道由三誠路銜接瑞南街，左轉凱興街，右轉凱福街至鎮海路海邦橋，過橋銜接中山四路；或行駛鳳南路銜接國道1號南下；另中山四路南下車輛請左轉鎮海路海邦橋，過橋進入鳳山地區。

除了公車之外的大型車輛採大範圍改道，請行駛鳳南路左轉保泰路右轉班超路銜接凱旋四路，或自鳳南路轉接國道1號南下行駛。

交通警察大隊呼籲，用路人於上下班、學路程，多利用替代道路行駛。施工區周邊替代道路請民眾勿併排或違規停車，警方將持續加強勸導和拖吊作業，並請保持路口淨空，維護大眾行的安全與順暢。