民進黨台北市長候選人陳時中今（15）日表示，將以獲得超過50％選票為目標。此話一出，網友紛紛笑稱「應該是說死忠票的50%吧」、「說不定25%都拿不到」。

針對外界討論台北市長「三腳督」選情時，認為無黨籍候選人黃珊珊恐怕會吸收陳時中的選票，使得國民黨候選人蔣萬安勝選，陳對此表示，他沒有去計算各候選人民調的增減，因為要以50％選票做為目標，盡量提出能照顧到所有市民的政見、並以50％的民意做後盾，市政才會進步。

對此，網友諷刺表示「應該是說死忠票的50%吧」、「說不定25%都拿不到」、「他知道50%是幾票嗎」、「他拿得到25%就偷笑了」、「我就要看這咖能拿多少票」、「有20%算高標了」、「50%?別笑死人好嗎」、「要拿姚文智得票的50%啦」。

九合一大選進入倒數，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中提供三份台北市長主要候選人的支持度民調，分別為國民黨內部民調：蔣萬安33％、陳時中25％、黃珊珊19％；TVBS民調：蔣萬安36％、陳時中23％、黃珊珊26％；自由時報民調：蔣萬安22.92％、陳時中30.13％、黃珊珊20.52％；吳子嘉也斷言，台北市一定會發生棄保。