9月20日當天現場下午5點至晚間8點將進行周邊交通管制。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

9月20日當天可供停車的停車場分布圖。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

10月10日國慶日當天，嘉義縣故宮南院外圍將施放2萬5000顆焰火彈，上演長達30分鐘的火慶焰火秀，今年國慶焰火有別於過往，將整合多種媒介一起演出，為測試效果，主辦單位9月20日晚間7點30分將在南院院區外西側進行3分鐘焰火試放，搭配1分鐘水舞光雕秀演出，供民眾搶先看，提前感受國慶熱鬧氛圍

縣府文化觀光局表示，2022年國慶焰火重返嘉義縣磅礡登場，9月20日試放預演共4分鐘，前1分鐘水舞光雕秀，後3分鐘是焰火施放，民眾當天可進場觀看。另考量焰火施放有一定管制範圍，為維護周邊安全，9月20日當天現場下午5點至晚間8點將進行周邊交通管制，管制範圍包含嘉義縣故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段，提醒用路人配合改道。

文觀局長許有仁指出，為方便民眾觀賞9月20日焰火試放，除故宮南院停車場外，建議民眾可將車輛停放在蒜頭糖廠蔗埕文化園區、縣政府前地下停車場或信義一路、信義二路與博學路旁空地等免費停車場，若想就近停車，也可停放在南院前的棒棒積木飯店收費停車場。

嘉義縣長翁章梁表示，國慶焰火2004年後相隔18年再次移師嘉義縣，對提升嘉縣國慶連假觀光旅遊效益及整體城市形象能見度，有加分效益，希望讓國人看到「農工大縣，正在實現」的嘉義新風貌。

鑑於國慶焰火舉辦在即，嘉義縣將設立「2022國慶焰火在嘉義」專區網站（https://2022fireworks.cyhg.gov.tw/Default.aspx），民眾可透過網站了解最新消息、展區資訊、即時交通資訊、旅遊推薦、最佳觀賞等，其中官網中「即時交通資訊」可即時查詢25處停車場車位現況，歡迎民眾可多加利用，利用國慶3天連續假期來嘉玩。