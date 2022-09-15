財政部表示，為穩定物價，我國將延長大宗物資降稅措施至今年12月底。自去年12月1日實施至今年9月底止，累計稅損為287.25億元，現有大宗物資降稅措施每延長一個月的稅損金額約31.7億元，隨降稅措施延長至今年12月31日止，估總稅損將提高至382.35億元。

以原油價格而言，去年11月來，布蘭特原油從每桶81美元一路上漲，今年3月價格為117.5美元，4月又跌回104美元，6月回升到123美元高點。近期國際各智庫多預期需求趨緩，認為經濟動能會受升息影響而下降，因此國際油價回落，在8月底至9月中，多維持在95美元水準。

依加值型及非加值型營業稅法第9-1條規定，會同經濟部及行政院農業委員會函報行政院核定公告自今年10月1日起至12月31日止，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100％。

行政院近日核定公告自本年2月7日起至9月30日止免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。經產業主管機關評估，黃豆、小麥及玉米進口價格預期下半年可望回跌，惟相較於俄烏戰爭前價格，尚處於相對高檔，因此財政部報奉行政院核定並於15日公告自今年10月1日起至12月31日延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

另因應俄烏戰爭情勢，影響民生經濟，為確保國內物資充裕，穩定物價，財政部也依貨物稅條例第7、10條及關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自今年10月1日起至今年12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥等3項貨物稅應徵稅額。

汽油由每公升徵收6.83元調降至4.83元，降幅29.3％，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6％，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元，降幅50％。

另我國也繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10％調降至5％、奶油由5％調降至2.5％、無水奶油由8％調降至4％，降幅均為50％，另小麥由6.5％調降至免稅，降幅100％。