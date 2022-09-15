吳宗憲今（15日）與坤達、KID（林柏昇）出席中視、三立實境外景節目《綜藝玩很大》8周年記者會，被問到金鐘獎競爭對手黃子佼、Lulu的東森《婚禮歌手》時，面露困惑表情，並語出驚人說道：「婚禮歌手喔？那是copy國外節目，之前有個歌唱節目也是。」

針對這件事，黃子佼稍早回應，「節目的部分就讓製作單位回應，事實上憲哥做過那麼多節目，不可能每個節目每個單元都是原創，但是至少主持人部分，我們都是當天每一字每一句都是原創，都是照自己的主持邏輯講出來，所以還是要有點本事，而且面對的是幾百個素人的婚禮，完全沒辦法彩排，也完全沒辦法參考所有其他國家節目。如果硬要講的話，是有這個節目，但我們比較早喔。」

黃子佼發文回應吳宗憲的抄襲說法。（截自臉書）

他也在臉書發文寫道過去與吳宗憲在《天天樂翻天》奮鬥的日子，「老吳的說法與老黃的回應，當年天天樂翻天一起奮鬥，現在常在金鐘前夕答嘴鼓，若他自稱是圈內的圈外人，那媒體何不就別再問他了，幹嘛問圈外人演藝圈的事，人在屏東出差忙回應很累。」

黃子佼也轉述製作單位的回應，「製作人寶兒姐說他們沒有參考任何國外節目，或許有看過魔力紅的MV或是特輯，但常態性地出沒在婚禮，前前後後做訪問、故事，魔力紅也沒做到這個吧。」