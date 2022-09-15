擁有I罩杯和小巧美艷臉蛋的洪蓉被網友「尊稱」為「I級艷后」，由於她上圍比例驚人，常照出胸部比頭大的驚人照片，最近她在社群網站分享自己的練舞成果，坦言還不夠熟悉，「跳這種簡單的舞也會讓我手忙腳亂」，12秒的影片中可見她高舉一隻手，上下搖動上半身，讓不少看過影片的網友都坦言頭暈，笑說有如是7級地震。

洪蓉當年以一支電玩廣告闖出知名度，2017年移居到泰國曼谷生活，近年回台灣發展，先前她透露到美容院時因為需要趴著，老闆娘特別交代美容師：「客人胸部很大，請她多加一個墊子墊著」，讓洪蓉大呼老闆娘貼心，「後來墊在胃上，意外發現此方法還不錯⋯連我都不知道還有這招」。

洪蓉當年以性感身材走紅，今年她曾在臉書發文，表示自己其實工作發展沒有外界想的這麼順遂，她個性獨立不喜歡靠別人，「說坦白一點，胸部大並沒有那麼神，把腿控、腰控、臉控，馬尾控放在哪？我也有非常低潮的期間，這些時間我從未跟誰抱怨，自己默默承受」。

昨洪蓉分享自己私下練舞影片，嘆自己沒有舞蹈才華，這麼簡單的舞也能讓她手忙腳亂，但影片中她上圍上下晃動，有如籃球運球般的視覺震撼，看傻了許多粉絲，紛紛留言說：「I think it's heavy」、「你跳得讓我小鹿亂撞」、「看完覺得襄跟熊的遜了」、「七級地震」、「我看的好亂啊，哈哈哈哈」、「太暈了」、「震到讓人心動」。