民進黨前立委鄭寶清以「找回建黨初心」參選桃園市長，民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰今表示，鄭寶清此次參選，預計將取得10％綠營選民的支持；而以往讓民進黨能贏得桃園市長的中間選民，多數人在年底不可能再支持民進黨。因此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬一定會倒。

鄭寶清參選桃園市長後，綠營群起圍攻「背骨」，曾是民進黨創黨黨員之一的許國泰痛批，現在的民進黨自我沉淪，完全變成一言堂違背創黨精神，鄭寶清參選是為了教訓「不肖晚輩」，他將全力力挺鄭寶清。

許國泰今接受資深媒體人黃光芹網路直播專訪時表示，民進黨在蔡英文當總統後，任何人講話她都不會聽，不聽話就等著被修理；選前主張公投，選後沒收公投，所作所為，跟當年的國民黨毫無差別，「蔡英文就是從國民黨來的，就是學國民黨的那一套，才會不知道民主跟獨裁有何差別。」

許國泰說，有人說蔡英文是武則天，但武則天算很有能力，蔡英文治國以來，說台灣經濟是20年來最好，問題是以前東南亞人到台灣打工，現在變台灣人到柬埔寨找工作，幾年前還流行到澳洲屠宰切肉，請問台灣經濟好在哪裡？愈來愈多年輕人不敢結婚、不敢生小孩，這些都是不用靠嘴巴講的事實。

許國泰進一步表示，日前他曾說支持鄭寶清參選，是要教訓不肖晚輩，「就像陳時中當衛福部長時，買不到疫苗、快篩，這在以前早被開除了，結果現在踏著屍體出來選舉，這算不算不肖晚輩？」他還說，農委會主委陳吉仲沒收百姓財產，巴結討好總統，沒有站在民進黨照顧弱勢的創黨理念，欺壓弱勢者，這又算不算是不肖晚輩？

許國泰強調，之前蔡英文連任總統是因為反送中，但這次地方選舉，請問是要抗中保台什麼？如果繼續這樣喊，代表蔡英文真的沒能力。

對於鄭寶清參選後將拉到藍綠白哪個陣營的選票，許國泰說，當然是拉到綠營的選票，但不會太多，就是10％；問題是，過去民進黨能贏得桃園市長選舉，關鍵在於有中間選民的支持，但現在多數中間選民有可能支持民進黨嗎？因此鄭運鵬一定會倒。他也說，國民黨參選人張善政雖然不是壞人，卻也不是好的候選人，因此他認為鄭寶清會有勝選的機會。