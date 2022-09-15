台北市議員林穎孟。（本報資料照片）

台北市長柯文哲15日赴公務人員訓練處「全民國防教育訓練中心」揭牌，但台北市議員林穎孟質疑，柯刪除民防、全民防衛動員預算、民防隊員1年只有250元訓練費還不夠，今天竟然還成立「空殼子訓練中心」，毫無具體編制和業務，但柯竟在卸任前2個月成立此中心，「顯然是江湖術士又在騙了。」

林穎孟指出，她事先詢問教育局關於訓練中心編制、業務與預算問題，發現實際上根本是「空殼子訓練中心」，不但沒有新編制和新業務，此預算目前算在教育局全民國防教育底下，豈料柯文哲今年竟刪除100多萬。

林穎孟批評，顯然柯文哲是江湖術士，「務實」2字只是咒語，但金玉其外敗絮其中，背後全部都是空的，這不是詐騙集團什麼才是詐騙集團？關心一下自己市政做不好的地方很難嗎？只會說別人沒做功課，柯文哲有真的看清楚自己轄下的預算嗎？

對此，柯文哲今被問到此事時，仍舊反批這種不認真的議員不要理他，若是認真問政，調查清楚再來。