警政署長黃明昭頒發破案獎勵金及慰問金，由新北市警察局長黃宗仁代表接受。（新北市警察局提供）

距離年底地方公職人員九合一選舉剩72天，競選活動日趨白熱化，警政署長黃明昭今（15）日上午至新北市警察局參與「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會議」，視察選舉查賄制暴工作，並頒發近期破獲重大刑案、組織犯罪案件獎勵金及選舉工作慰問金，肯定基層同仁打擊犯罪成效，並期勉落實查賄及持續強化打擊犯罪力道，貫徹治安維護工作。

黃明昭表示，為維護選前治安，使選舉順利進行，除必須強化選舉期間候選人人身及競選活動安全維護之外，同時應針對轄內有黑道幫派背景及特定政黨參選人加強注控，以嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情。另外也強調防範偵辦假訊息，一旦發現應立即主動偵辦，並即時澄清，避免造成渲染發酵進而影響選舉，各分局也應了解地區特性深入布建，掌握可能賄選情資立即偵辦，全力防堵賄選情事發生。

新北市警局表示，為有效淨化選前治安，自8月下旬進行為期2周掃黑專案行動，共檢肅11名治平目標、逮捕成員47人到案。本次專案特別鎖定竹聯幫明仁會涉嫌詐欺暴力犯罪集團，查扣作案用刀械棍棒等證物，成功瓦解該不法集團組織勢力。另為有效約制不法犯罪分子，警察局與新北、台北、士林、基隆等地檢署協調聯繫，針對暴力滋事案件犯嫌，將建請檢察官命令首謀應定期到警察機關報到約制，以嚴防暴力案件影響選前治安狀況。

另對近期國人遭詐騙赴境外限制人身自由案件，新北警已破獲在台7個集團共21人，後續將持續整合查訪資料，深入追查是否有幫派勢力涉入，並由檢警共同規畫查緝行動，全力打擊不法集團。