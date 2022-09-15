「育汝的韓式擠花」將蛋糕擠花技巧運用於蠟上面，開放日當 天將帶領民眾創作出栩栩如生的立體花卉藝術蠟燭作品。（港區藝術中心提供）

台中市港區藝術中心將於9月17日舉辦「2022藝術家進駐聯合開放Open Studio︰藝起FUN心玩」活動，包括港藝中心清風樓與清水眷村文化園區微衛星實驗創作基地所有進駐藝術家；港區藝術中心指出，同時有18場次接受預約報名的體驗手作工坊，歡迎大小朋友利用週末走入藝想世界「藝起FUN心玩」。

台中市港區藝術中心說，目前清風樓有8組不同類型藝術工作者進駐，清眷文化園區微衛星實驗創作基地有5組藝術工作者進駐，為讓民眾進入創作現場和藝術家們互動交流，特舉辦一年一度聯合開放日，規畫「開放工作室參觀」、「手作藝術體驗」及「街頭藝術演出」等主題活動。

凡是活動當日參與藝術手作體驗課程，或者當天下午串連各工作室活動集滿7枚印章民眾，就可獲得一次扭蛋機會兌換小禮物。當日在清眷園區信義小站前廣場辦理藝術表演，上午邀請沈書帆老師吉他自彈自唱，下午有小丑大叔Mimofatguy及氣球達人宋俊霖，帶來精采丑劇與氣球親子互動演出。

港區藝術中心說，清風樓有8組不同類型藝術工作者進駐，「漆藝謙和工坊」的陳永興為第二屆台中市工藝師，致力漆藝傳承與推廣迄今已有23年。「正大光明毛筆研究室」陳景聰投入製筆生涯已有46年，是台中唯一傳承製筆工藝的文化資產保存者。

「木木手作」王紫玄使用各種編織技法搭配輕便編織工具交織互生於作品中；「織。布玩」的吳品慧獲得2017年纖維工藝獎叁獎的肯定，讓編織藝術貼近生活可以隨時隨地玩等。開放日當天，包括吳品慧、王紫玄、張美翎及陳育汝等4位老師，將帶領民眾體驗奇妙的手作世界。