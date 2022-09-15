竹北市YouBike使用率不錯，假日有民眾從竹北騎到竹東頭前溪自行車道遊憩，縣府明年將在東鎮、新豐鄉、湖口鄉共建置50站。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市設置YouBike2.0系統，已完成50個站點和400輛車的規模，交旅處統計這2個半月來，每車每天周轉率有5次，營運成效不錯，並把8千萬元擴充案送竹北市公所，待市代會通過後明年執行，預計增設70個站點和600輛車，方便更多民眾使用。

縣長楊文科表示，竹北市設置YouBike2.0採用「先廣後密」方式，交旅處與竹北市公所協調後，預計明年竹北市將達到120站的規模，並在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共建置50站，讓新竹縣綠色運輸城市目標再邁進一步！

交旅處長游志祥說，竹北市YouBike從6月27日上路到到7月底，前半小時免費，8月1日起到年底，騎乘前半小時半價5元，每騎5次能參加1次抽Switch主機、遠百禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等好禮活動，吸引不少學生和民眾使用，假日更有民眾騎到新埔和竹東遊憩，統計這2個半月來，每車每天平均有5次周轉率，成效不錯。

游志祥指竹北市YouBike，可由縣府或竹北市公所建置，規畫期間收集很多民眾提出的設站意見，後續8000萬元擴充案，已送給竹北市公所辦理。竹北市長何淦銘指8000萬元擴充案已編入明年度預算，市代會通過後明年預計設置70個站點。

市代會主席林啟賢表示，目前YouBike站點以大眾運具、學校及公家機關周邊為主，公所應先收集YouBike上路後營運情形和優缺點，檢討那些地方要補強設站，以便預算在10月定期會過關。

轉戰竹北市長的立委林為洲，日前率交通委員會勘察竹北市YouBike，除需要加強設置站點外，並認目前YouBike定位仍為短距和休閒使用，還無法做為真正的大眾運具。

林為洲指出，他提出竹北市大眾運輸政策，YouBike下一步要做的是具有電輔功能，亦即有電力的E-Bike，能輕鬆、快速騎乘長距離，用E-Bike做為上下班的大眾運具，台中市已在進行，相信竹北市未來有E-Bike後，將能紓緩上下班交通車流，也不會有汙染問題。