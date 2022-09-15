知情人士透露，儘管旗下電動車在中國的銷售暢旺，但特斯拉正在重新評估在當地的銷售策略，並考慮關閉北京等大城市商場裡的展車間。這些城市因為實施防疫限制措施而交通量大減。

中國是特斯拉的第二大市場。知情人士表示，這次的銷售策略調整將著重於成本較低的郊區門市，並讓這些門市也能提供維修服務，以實現馬斯克提倡的目標，讓現有客戶享有更好的服務。

一名消息人士表示，作為計畫的一部分，特斯拉將在中國擴大招聘技師和服務人員。特斯拉的中國招聘網站顯示，截至周四，該公司釋出300多個服務類職缺。

馬斯克上周在推特上回應一名抱怨等了一個月才修好車的特斯拉車主，說他已經將「改善特斯拉的服務」作為首要之務。

和主流汽車製造商不同，特斯拉擁有所有自己的門市，而非仰賴經銷商。同時特斯拉也在網路上銷售電動車。這些最初效法蘋果商店的零售策略，讓特斯拉有更多進行調整的彈性空間。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

根據中國乘用車協會的數據，今年前八個月特斯拉售出40萬輛中國製的Model 3和Model Y，其中6成在中國本地銷售。

分析師表示，在中國，特斯拉已成為僅次於比亞迪的第二大電動車品牌。特斯拉考慮改變在中國的銷售策略，顯示該公司體認到既然它已經在這個全球最大汽車市場建立自己的品牌，就必須建立客戶忠誠度。

上海顧問公司Automotive Foresight常務董事Yale Zhang表示，沒有必要在昂貴的購物中心開設展車間，尤其是當維修服務已經變成賺錢業務的時候。最好只在市中心保留一、兩個展車間維持品牌定位，但把更多展示間搬到郊區。

2013年特斯拉在北京市中心開設第一個門市，目前在全中國已經擁有200多家門市，除了展示旗下電動車款之外，亦為潛在買家提供試車服務。不過，這些門市中有超過一半處於租金昂貴的黃金地段，礙於空間有限，並不提供維修服務。目前尚不清楚特斯拉考慮關閉多少在中國大城市裡的展示間、會在快速發展的郊區開設多少新據點，以及這種策略轉變需要多少成本。