美國公布最新的CPI，可說是聯準會下次升息之前最重要的「先行指標」，對此國內金融業者分析，美國這次公布的CPI裡，已釋出三大訊號，註定未來台美利差將加速放大，一是CPI回落幅度不如預期，二是聯準會勢必以更強的力道升息才能避免升息效果「失靈」，三是接下來美國聯準會應會以更強力的貨幣政策來壓抑房價和租金的漲幅，升息4碼的可能性越來越大，相形之下，台灣央行這次最可能升半碼，頂多升1碼，因此，台美利勢將加速放大。

其中在壓抑房價的部分，國內金融業則進一步預期，美國房市的資金緊縮效應發生之後，會否在台灣或其他新興市場引發新一波「外資出走」，值得關注，因為一旦美國聯準會直接加速、集中、大量處份手中大量的MBS，一定可發揮打壓MBS市場價格，進而快速提升房貸市場利率的效果，這時也會發生資金緊縮效應，引發更多的外資回流母國，這時股匯市都將承受更多「下行」的壓力。

不具名的金融業高層解讀美國最新公布的CPI指出，美國 最新CPI 年增 8.3％，雖然低於先前數值8.5％，但卻高於預期的 8.1％：「這代表降得不夠多。」回落的幅度不夠、速度遲滯，不但會引發市場對於未來通膨將持續更久的預期，這位金融圈高層更直接以「嚴重的抗藥性」來形容美國聯準會接連升息對於通膨的療效快要「失靈」，現在的通膨就好比原因不明的「高血壓」，無論如何用藥，就是降不下來。

根據美國最新公布的CPI報告，在幾個有一定權重的評比項目中，汽油價格大幅下跌10.5％、食品價格亦僅上漲 0.8％，不過有好幾個聯準會也高度關注的項目，漲勢仍無收斂，例如新車價格、房價、租金價格這些，對此金融業高層解讀，美國通貨膨脹已經從原始的能源、食品等外來項目，全面蔓延至美國國內的內部項目，尤其是美國對CPI編製的方式和台灣不同，房價和租金都是佔有相當大權重的項目，上述的現象，更會促使聯準會出手更重來打通膨，這時也會對台灣或其他新興市場構成更大的「股匯下行」壓力，金融業所持有投資的金融資產此時所面臨的信評調整等壓力也將更大。