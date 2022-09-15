苗栗＋1089。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天15日新增新冠肺炎本土確診1089例，其中男性482人、女性607人，年齡分布1歲以下至100歲，分析內容如附圖。自今年1月1日至今天0點，累積本土案例12萬6236人，人口占比確診率達23.59％，單日確診人數連續3天破千，疫情升溫防疫不鬆懈。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心宣布，16日將有BA.1次世代疫苗到貨，首批到貨的次世代疫苗約80萬劑，到貨後執行後續封緘檢驗，目前預計下週可供民眾施打。莫德納BA.1雙價次世代疫苗第一階段將開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者追加劑使用，預計最快下周末開打。

衛生局表示，截至目前苗縣符合第一階段對象共5萬多人，其中65歲以上未施打第3劑8460人；第4劑3萬1562人及符合第5劑1萬7583人，待中央通知疫苗撥配數量及配送疫苗後，盡快安排施打事宜，請鄉親放心。

除新冠疫情外，疾管署統計，國內今年截至目前累計15例登革熱本土病例，分別為高雄市13例及台中市2例，另有33例境外移入病例(苗栗縣佔2例)。受颱風接近影響，各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水就可繁殖，籲請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史(尤其最近本土登革熱疫情的地區如高雄市)，以利醫療院所即時診療及通報。