桃園航空城安置住宅服務中心設有虛擬賞屋服務。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦（左五）出席桃園航空城安置住宅服務中心啟用活動。（蔡明亘攝）

桃園航空城4處安置住宅預計讓搬遷戶可於2024年9月交屋入住。（蔡明亘攝）

桃園航空城計畫如火如荼進行中，為妥善服務搬遷戶，桃市府在桃園航空城聯合服務中心新設「安置住宅服務中心」，今正式啟用，將有專人針對搬遷戶選屋、貸款、入住等流程解惑，內部設有模型屋之外，還提供虛擬賞屋服務。另選擇安置街廓者，也可線上預約建築師進行諮詢，提供搬遷戶高規格服務。

桃市府住宅發展處長莊敬權指出，桃園航空城4處安置住宅包括A18、G17、A11與機場園區共1925戶，今年7月起已陸續動工，預計明年初開說明會，公告受理申請流程並辦理抽籤，年中完成配售與簽約作業，估2024年9月交屋入住。

桃園航空城安置住宅服務中心提供多項諮詢和輔助服務，因涉及不動產買賣，邀請五泰房屋團隊進駐，為搬遷戶解說房型、配售、簽約、交屋與抽籤等流程，現場也提供虛擬賞屋服務，讓搬遷戶入住前更瞭解安置住宅詳細資訊。此外，選擇安置街廓者，也能線上預約建築師，在此諮詢自建房屋事宜。

據了解，安置住宅每坪單價約18至20萬元，低於大園預售屋與新成屋3字頭行情，坪型規畫有25坪、35坪、40坪與55坪，房型則有2房、大2房、3房和大3房，搬遷戶可視需求加購坪數，選擇適合的房型。若有車位需求，安置住宅區塊車位均價100萬元，盼減輕負擔，且公設比約31％，滿足室內空間需求。

桃園市長鄭文燦表示，航空城有3大願景，包括提高機場運量增加國家競爭力、打造宜居城市讓機場與地方共融、引進產業創造更大經濟力，3大目標已慢慢呈現，未來盼航空城成為經濟新亮點。市府秉持先建後遷、就近安置原則，致力於讓搬遷戶權益最大化，盼透過此計畫改善民眾生活環境與品質，同時也呼籲符合安置資格的民眾，應保留選購資格，別輕易將自身權利讓售掉。