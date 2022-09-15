藝人許維恩與王家梁去年11月登記結婚，中秋連假到馬爾地夫度蜜月，還PO出大尺度合照曬恩愛，昨（14）日於instagram限動再度分享兩人同框照，只見她上半身僅穿著內衣，一對傲人車頭燈呼之欲出，讓人看的血脈賁張。

許維恩在instagram曬出夫妻倆同框照，只見她上半身僅穿著內衣，一對傲人雙峰不僅要呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，火辣的好身材一覽無遺，而她更對著鏡子擺出撫媚姿勢，增添幾分熟女韻味，老公王家梁則是裸著上半身，大露健身有成的結實身材，站在身後深情款款地望向她，畫面中充滿粉紅泡泡的甜蜜氛圍，讓人看了直呼羨慕。

許維恩僅穿著內衣大露火辣身材，老公王家梁則是站在身後深情望向她，畫面充滿甜蜜氛圍。(sharon701111 IG)

許維恩日前祝賀老公王家梁生日快樂時，感性寫道：「希望你永遠一切順心如意，平安健康、身心靈都感受到富裕和快樂，Love you，感恩有你陪伴在我身旁守護我」，接著附上親密合照，只見她穿著比基尼，以「火車便當」的姿勢用雙腿夾住大露精實身材的王家梁，接著閉眼深情激吻，完全沉浸在兩人世界裡。

雖然甜蜜畫面讓人稱羨，卻被部分酸民嘲諷「適合拍謎片」，對此，許維恩則是回應：「因為我喜歡分享～我的喜悅和攝影大哥的作品」、「應該點閱率破億」，不胃酸民大展過人的高EQ。