前新聞局局長邵玉銘（左起）、《悲情城市》出品人邱復生、電影人焦雄屏、導演吳念真、影視聽中心董事長藍祖蔚均出席。（影視聽中心提供）

由侯孝賢執導的電影《悲情城市》曾獲威尼斯影展金獅獎，15日舉行33周年數位版首映會，片中演員高捷、張嘉年（太保）、林鉅均出席，但侯孝賢未出席，問高捷兩人最近是否有聯絡，高捷說：「最近因為各忙各的比較少聯繫，聽說侯導確診了，他的兒子好像也確診，需要時間（康復）。」

高捷全家也已確診一輪，他說自己的狀況還好，只有「咳兩聲」，期間喝清冠一號康復，「我太太比較嚴重，她有發燒、咳嗽，還說吞口水喉嚨會痛，但都過了。」聊到當年拍攝《悲情城市》，高捷說當年港星正夯，片商希望能有1個港星參演，才有了梁朝偉的出現，「侯導對港星不熟，只認識梁朝偉，就找他來演。」

已故男星陳松勇當年憑《悲情城市》一舉拿下金馬影帝，高捷還透露一個內幕，說當年拍攝時陳松勇總有個摸頭的節奏跟習慣，為了不要讓他一上戲就有這個慣性動作，侯孝賢就默默跟劇組和其他演員串通，把彩排當成正式演出錄影，結果陳松勇演著演演著突然被通知已經拍完了，才發現只有自己不知道彩排即是正式開拍。

現場高捷、太保、林鉅3位演員難得藉著合體，高捷有感而發說：「33年時光飛逝，老朋友都變小老頭了，要繼續的幹，當電影人！」太保補充：「人生沒有太多33年，從《少年吔，安啦！》拍到現在，也都老了，希望台灣電影繼續加油。」林鉅稱自己一直不是演員，只是聽從侯孝賢的命令行事。