腹瀉、腹痛是常見的腸胃症狀，多數人可能會聯想到腸胃炎、腸躁症等疾病，但醫師提醒，如腹瀉症狀持續3個月以上，或是出現血便、體重減輕、貧血、疲倦等情形，可能是潰瘍性結腸炎作祟，如未盡早就醫治療，恐併發大腸癌。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，潰瘍性結腸炎是發炎性腸道疾病的一種，好發於青壯年族群，目前發生原因不明，但推測是飲食、腸道菌、壓力大等因素，導致腸道免疫系統過度反應，不僅導致腸道黏膜受傷，身體其他部位也會產生發炎反應。

依據健保重大傷病登記，我國潰瘍性結腸炎盛行率為每10萬人約13名，近14年來大幅增加5.1倍。王鴻源表示，潰瘍性結腸炎症狀容易和大腸激躁症、感染性腸炎搞混，例如腹瀉、腹痛等，但如果腹瀉超過3個月或出現血便，甚至合併發燒、眼睛發紅、關節炎、皮膚病灶等，都應該及早就醫。

今年32歲的小芸，20歲時就確診潰瘍性結腸炎，起初出現腹瀉症狀時，她以為是清宿便奏效，後來出現血便，而且一吃東西5分鐘內就跑廁所，生活大受影響，直到發燒昏倒住院，才知道大腸已經發炎，且嚴重貧血，住院整整一個月都靠營養針支撐，體重也掉了將近10公斤。

36歲的小林因為工作壓力大，4年前出現腹痛、血便，一天跑廁所6、7次，短短1個月就瘦了8公斤，原以為是腸胃炎、痔瘡，輾轉求醫才得知是潰瘍性結腸炎，且屬於中重度患者；所幸使用健保給付的生物製劑治療後，喜歡運動的他，現在可以爬山、出遊都不成問題。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，對於輕度潰瘍性結腸炎病友，傳統的局部抗發炎藥、類固醇等治療方式，就足以達到很好的疾病控制；但有44％的中重度患者，病情反覆發作，則可接受生物製劑治療，更精準的抑制發炎部位。

李柏賢提醒，潰瘍性結腸炎如未妥善控制，腸道反覆發炎、潰瘍，可能導致膿瘍、廔管、狹窄、阻塞、穿孔等併發症；由於每次發炎後都需要修復，一旦細胞在複製過程中出錯，就會演變為大腸癌。他呼籲如有疑似症狀應及早就醫診斷，規律治療下，長期目標是讓腸道黏膜癒合，等於是滅掉火源，才能避免復發和併發症。