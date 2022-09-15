在20分鐘內，用細義大利麵撐起棉花糖，並且棉花糖高塔高度至少要超過40公分。這項任務說起來簡單，但要能順利完成並不容易，

「老師，我的義大利麵斷了」、「我的膠帶不夠了」、「棉花糖怎麼這麼重」？學生們提出一堆問題，七手八腳挑戰架出棉花糖高塔；這是河堤國小與高市圖河堤分館進行一項「閱讀桌遊」的課程，由桌遊老師帶領孩子完成不可能的任務。

桌遊老師黃瓊儀說，這項任務是以閱讀桌遊「培養耐煩的孩子」，藉由體驗式學習完成棉花糖高塔任務。學生要一起分工，一起動手做，也要具備一些常識。有的學生拼命將義大利麵接起來，超過100公分，好像在蓋101大樓，但棉花糖一放上去，義大利麵就斷了，根基不夠穩就無法承載棉花糖的重量。

6年級的蘇冠溱同學說，同學們展現團隊合作精神，用3根麵條為支架，努力蓋出高達102公分的高塔，最後關頭卻被棉花糖的重量壓垮，可見腳踏實地蓋好穩固的地基更重要。

林項禾同學也說：棉花糖高塔的挑戰不僅考驗智慧，還要有洞察力和合作的精神，藉由團隊相互協助並能隨機應變才能成功完成挑戰任務，期待下次再有機會參與類似的活動。

高市圖河堤分館吳仲文主任說明，「閱讀桌遊」是培養耐煩的孩子，可以創造班級凝聚力。透過體驗式學習來營造學習型組織，以分組遊戲活動的方式結合教材學習互動，學生能經由團隊合作進行溝通協調，一起共同完成任務，讓彼此間能更熟悉進而產生凝聚力，最後創造班級情感的連結。

河堤國小校長杜昌霖感謝學校好鄰居高市圖河堤分館，能提供這麼棒的課程讓學生學習，學生在操作的過程，一定會失敗，但失敗是下一次成功的契機，透過學習，可以探索學生興趣與能力，重要的是讓學生學習團隊合作與開口求助別人，而不是自己單打獨鬥。

導師周立婷表示桌遊方式很有趣，能讓學生透過活動，清楚任務的完成是需要同學分工明確，相互合作才能完成的，具有教育意義。

在一次次的失敗，大家重新思考方式再重來，耐住性子，冷靜思考。小組學生分工合作，失敗再重來，七手八腳建置與穩固基礎，最後終於成功完成任務。也在過程中體驗到了耐煩的重要性。