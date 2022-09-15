在高雄市永安區的業者取得高雄首例漁電共生「特定區位許可」，詐騙集團也進階了，竟然假冒高雄市政府海洋局或漁電共生專案辦公室名義，聲稱有特殊管道，可加速案件審查。海洋局15日籲請業者辨明，避免上當。

高雄市漁電共生專案辦公室於今年7月29日協助永安業者取得高雄首例漁電共生「特定區位許可」，並於8月底完成海岸利用管理說明書核備作業，這也是全國首例取得營建署特定區位許可的屋頂型漁電共生案場。

海洋局表示，永晟綠能案場是高雄市漁電共生首件申請核准的屋頂型案場，具有指標性意義，而海岸管理審議同時涉及地方與中央部會審查權責，審查過程須兼顧海岸保護與漁電發展，因此，相信此案建置歷程所克服的議題可成為市府後續輔導漁電共生案場建置的重要經驗。

由於近來有詐騙集團利用漁電共生詐騙，漁電共生專案辦公室呼籲，民眾如果接獲來電透露漁電共生案的相關內容，請謹記1聽、2掛、3查證，並請聯繫高雄市政府海洋局漁電專案辦公室（07）7995678轉1887或1888，來電查證。