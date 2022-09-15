一名網友在臉書發文表示日前朋友家凌晨遭流浪狗闖入，並進行大屠殺，庭院中圈養的兔子及天竺鼠慘被咬死，並附上「8屍躺地」的心痛照片，痛批這些浪浪「只是殺好玩」，並呼籲大家重視流浪動物造成的問題，以及TNR的功效，貼文曝光後引發網路熱議。

「8屍躺地」心痛照片曝光。（翻攝臉書爆廢公社公開版）

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，日前收到朋友的訊息，指稱凌晨有兩隻流浪狗闖進家裡庭院，並且進行大屠殺，咬死了庭院中圈養的兔子及天竺鼠，庭院中的飼養區早已為了預防今天這種悲劇，裝設了柵欄來預防，但是流浪狗仍然跳進柵欄進行咬殺。

原PO表示「請仔細看看這些屍體，並沒有被啃食、吃下肚，代表這些浪浪只是殺好玩的，根本不是什麼飢不擇食，所謂餵飽就不會獵殺這種謬論根本就是錯誤的」，痛批「流浪動物造成的問題非常多，破壞農作物、追車、咬人、獵殺野生動物、獵殺圈養動物、抓壞機車座墊、咬壞汽車鈑金、排泄物污染環境...等等數不完的影響」。

原PO更補充說明「TNR的本意是為了清除流浪動物，因為抓紮的不確實以及餵食導致流浪動物的壽命被大大延長且數量不斷增加，也失去了原本預期的功效」，呼籲大家重視流浪動物造成的問題，以及TNR的功效。

貼文曝光後引發網友熱烈的討論。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後引發網友熱烈的討論，紛紛留言「我家的雞，都不知道被滅村幾次了」、「狗狗追車追人這個真的很討厭、很危險…」、「那些喊流浪狗可憐的，麻煩認養幾十隻回去」、「之前在墾丁也是浪浪集體獵殺梅花鹿…」、「兔兔容易受到驚嚇而導致死亡」。

但也有不少網友認為不該推罪給流浪狗，「請提出證據是流浪犬咬殺，應該有監視器畫面吧！ 不要製造話題 推罪給不會說話的狗」、「我覺得最根本還是人的問題。即便沒有那些流浪貓狗，還是會有飼主放養啊…養在戶外的小動物本來就有很多風險存在，沒辦法100%的受到保護」。