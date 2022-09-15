新竹市15日新增1204例確診個案，今年以來累積11萬8504例，居家照護者為6536人，居家隔離為2193人。

市府表示，近日疫情指揮中心公布確診個案數持續增加，全國疫情升溫，請民眾對疫情勿掉以輕心，仍應持續落實相關防疫規定，確保自身及家人健康安全。

市府衛生局說明，因應近期疫情逐步升溫，接種疫苗是最經濟又有效的保護措施，不但可以保護自己，減少因染疫引發重症甚至死亡的風險，同時也能減少傳染給別人的機會，請務必盡快完成完整疫苗接種。

衛生局提醒，疫情指揮中心已調整疫苗政策，65歲以上長者及相關符合資格民眾，第1次追加劑（第3劑）與第2次追加劑（第4劑），兩劑間隔達3個月以上即可施打，鼓勵符合接種資格民眾前往接種。

另，為方便雙薪家長，竹市於9月17日開設4大醫院及3區衛生所幼兒疫苗專診，提供6個月至5歲幼兒輝瑞BNT疫苗接種服務，家長可參考竹市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所資訊電話預約。

衛生局指出，新冠疫情變化快速，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，提醒民眾遵守防疫規定，另外並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。