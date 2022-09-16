果粉期待已久的iPhone 14系列及 Apple Watch即將於16日上市，蘋果經銷商STUDIO A觀察，開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 13約增加3成，其中Pro和Pro Max兩款機型占比超過5成，今年新色紫色系最討喜，占了近6成。

蘋果往年在新機上市後的幾天內，直營門市只提供官網預購的消費者取貨及展示機的體驗，不會開放現場購買。今年兩間蘋果直營店（101、A13）也未提供現場購買iPhone 14的服務。

STUIDO A 表示，觀察此次 iPhone 14 開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 13時更為踴躍，尤其高階機型Pro和Pro Max銷售比重明顯高於iPhone 14。主要是主鏡頭從原本的1200萬畫素跳升至4800萬畫素，6倍光學、15倍數位變焦，頂規機種電池續航力增加到29小時，及瀏海改為動態島都是吸引消費者換機主因。

顏色部份以今年新色iPhone 14 Pro、Pro max 深紫色系列及 iPhone 14紫色為最多、佔了近6成，其次為iPhone 14 Pro、Pro max 太空黑及 iPhone 14藍色。

容量方面iPhone 14 Pro 、Pro max 多以128或256GB型機為主，iPhone14系列較多預約為128GB 款式，顯示今年最新色的 iPhone 系列十分受到民眾青睞，而中階容量規格更是大眾換機的目標首選。

為了拚買氣，經銷商也推出各式優惠及服務搶市，STUDIO A全門市除當日提早於上午10時開放取機，針對台北地區會員首次提供官網購機「2HR快送」、「宅配」以及「線上一對一視訊教學」等服務，還可以3折優惠價加購周邊保護組合，如果使用「中國信託 LINE Pay 卡」再享 LINE Points 3%回饋。

STUDIO A指出，今年針對「台北地區」會員推出新機「2小時快送」服務，只要會員於官網「台北2hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，每日11時至20時間，即可享受即時宅配到府，且不受平假日限制。（編輯：郭無患）1110915