俗話說結婚不只是兩個人的事，因為除了結婚的雙方以外，還包括了兩個家族的結合。一名女網友表示，她和男友論及婚嫁，但深入了解才發現，男友的家庭超級亂，除了爺爺外遇、爸爸曾經外遇以外，哥哥和妹妹也有曖昧關係，讓她不知該如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，男友的爺爺在外面另有家庭，每天只回家幾個小時，奶奶選擇委曲求全，就這樣忍受幾十年，全家也默認爺爺把家裡當旅館來去自如；男友的爸爸則是曾經外遇，後來又求男友媽媽復合。

更離譜的是，男友的哥哥和妹妹關係曖昧，就算妹妹已經嫁人，哥哥還是稱呼「寶貝」、「小公主」、「女朋友」，原PO因為無法接受亂倫，拒絕和兩人一起吃飯，男友卻認為原PO不喜歡家人而不高興，另外男友妹妹還會當眾亂講他的壞話，讓原PO感嘆，「我不能接受他哥跟他妹這樣，是不是就不要嫁了？還是盡量離的遠遠的就好？」

對此，許多網友紛紛回應，「為什麼要跳進垃圾堆裡…」、「明明知道是屎坑⋯為什麼要為難自己呢？」、「都看到這還不遠離？漩渦耶，還等幾年後才來後悔」、「分吧！這種毀三觀的家庭太噁心了」、「最扯的是你啊！遇到這種的家庭還在考慮要不要嫁」。