在銀行股支援下，歐洲股市週四早段走高，市場也從高通膨引發的升息焦慮中開始復甦。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤升1.23點或0.29%，為418.74點。美國八月的高通膨數據，讓歐股此前連跌兩天，也引發全球股市拋售。
目前市場預期聯準會在下周將升息75基點。而歐洲央行(ECB)已在上周宣布加大升息75基點。
銀行股升1.4%，領漲其它板塊。銀行將為高利率環境中的最大贏家；摩根士丹利也說，對歐元區的銀行持正面立場。
英國股市暫升0.5%，上漲最多，德股升0.4%，法股漲0.1%。
在銀行股支援下，歐洲股市週四早段走高，市場也從高通膨引發的升息焦慮中開始復甦。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤升1.23點或0.29%，為418.74點。美國八月的高通膨數據，讓歐股此前連跌兩天，也引發全球股市拋售。
目前市場預期聯準會在下周將升息75基點。而歐洲央行(ECB)已在上周宣布加大升息75基點。
銀行股升1.4%，領漲其它板塊。銀行將為高利率環境中的最大贏家；摩根士丹利也說，對歐元區的銀行持正面立場。
英國股市暫升0.5%，上漲最多，德股升0.4%，法股漲0.1%。
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