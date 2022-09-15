中油五堵石門供油中心13日發生工安意外，造成一名外包廠商工人左大腿骨折，所幸沒有生命危險。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

中油五堵石門供油中心13日發生工安意外，造成一名外包廠商工人左大腿骨折，所幸沒有生命危險。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區的中油石門供油中心，13日發生一起工安事故。外包廠商的油罐車駕駛林男，在廠區內轉彎時，不慎撞上了另一家中油外包廠商員工的聶姓男子，造成聶男左大腿骨折。基隆市消防局獲報後，緊急將聶男送往醫院急救，沒有生命危險。中油通報勞動部職安署，由職安署北區職業安全衛生中心調查事故的發生原因。

基隆市消防局13日下午3時4分接獲報案，表示五堵的中油石門供油中心發生事故。消防人員趕到現場時，發現60餘歲的聶男左大腿骨折，意識清楚，經緊急送往基隆長庚醫院急救，沒有生命危險。

基隆市警方在獲報後，也前往現場了解，初步了解，今年50歲的林男，13日駕駛油罐車在廠區行駛時，疑似未注意車前狀況，右轉時將聶男撞倒，右前車輪正好輾過聶男大腿，林男在發覺有異後，立即停車，才發現發生了意外事故。

意外發生後，中油已通報勞動部職安署，並聯繫林男的雇主李姓業者到場處理，聶男在送醫後，由該公司主管陪同，並通知家屬。至於事發的原因及責任歸屬，將由職安署北區職業安全衛生中心做進一步的調查及釐清。