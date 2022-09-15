高雄市15日集結市府跨局處團隊約300人分別於前鎮區、鳳山區警戒範圍動員執行登革熱社區防治工作，針對上周已完成疫調、噴藥及環境整頓群聚熱區，執行第2次三合一防治工作。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

登革熱疫情延燒，疾管署今公布國內新增2例本土個案，都來自高雄市前鎮區，為就醫通報、接觸者採檢檢出的1男1女，這起群聚案目前已累計15例。由於9月的溫度、氣候適合病媒蚊生長，疾管署表示仍須持續關注疫情的影響，若觀察2周都無新病例出現，才算是平安渡過這波疫情。

疾管署副署長莊人祥表示，今日新增的個案為為1例男性（案14）、1例女性（案15），年齡皆為60多歲，為同住家人。其中的案15於9月11日陸續出現發燒、骨頭痛等症狀，9月13日就醫並由院所通報採檢後確診，而案14則於9月13日進行接觸者採檢後確診。

莊人祥表示，2名個案近期均無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家為主，與其他前鎮區個案居住地相近。案15感染的是登革病毒第1型，案14尚在檢驗中，依活動史與地緣關係初步研判，可能於居住地周邊感染，與本次群聚感染相關。衛生單位已前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施。

前鎮區這次群聚感染自首例確診個案，已擴大採檢1172人，其中9人PCR陽、1155人陰性，其餘8人檢驗中，另有5例為院所通報採檢確診。根據疾管署統計，國內今年截至目前共累計17例登革熱本土個案，分別為高雄市15例、台中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別是越南（20例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）移入。

莊人祥表示，去年國內並未出現登革熱本土個案，境外移入個案則有12例，研判為去年因應新冠肺炎疫情，我國要求入境者需接受14天檢疫，今年隨著邊境鬆綁，檢疫天數縮短，國際交流恢復，加上氣候適合病媒蚊生長，導致本土疫情升溫。

國際疫情方面，根據疾管署監測資料，鄰近的寮國、柬埔寨、越南、菲律賓、泰國、斯里蘭卡及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過227萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥等疫情亦嚴峻。

近期國內各地仍有降雨機會，疾管署呼籲民眾，應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」。若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

陳其邁也鼓勵市民配合疫調採檢或有症狀主動就醫，就醫時請主動告知醫師活動史，也請醫師落實TOCC。高雄市民眾入境後5日內或發病2日內經主動通報衛生所採檢而確診者，將發給獎勵金新台幣2500元。