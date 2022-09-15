苗栗龍騰斷橋是苗栗縣知名觀光景點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣府爭取480萬元補助進行加固工程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

位於苗栗縣三義鄉龍騰村魚籐坪斷橋，又稱為「龍騰斷橋」或「糯米橋」，因為風災、地震影響，導致斷橋結構損傷，苗栗縣府爭取中央補助480萬元，進行緊急加固工程，盼損害情況不要再惡化，也保障遊客安全。

龍騰斷橋是苗栗縣知名觀光景點，每逢假日都吸引無數遊客到訪，斷橋位於台灣西部縱貫鐵路最高、最陡、施工難度最高的路段，於2000年行政院文建會指定為震災紀念物、2003年縣府依文資法公告指定為縣定古蹟。

但龍騰斷橋歷經數次地震、颱風，導致結構嚴重受損，為避免古蹟在因為天災斷裂、掉落，苗栗縣政府文化觀光局向文化部、交通部鐵路管理局爭取480萬元經費，辦理龍騰斷橋加固工程，目前已開工。

文觀局長林彥甫指出，透過緊急加固的搭設，保護此古蹟，減緩斷橋崩落跟錯位的情形，並讓此建物損壞不致惡化，施工期程為240天，加固範圍為北斷橋，除強化保存也避免危及遊客安全，加固工程預計明年完成。