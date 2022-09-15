2017年底中華男足客場不敵土庫曼，無緣亞洲盃會內賽，14日晚間由U20小將還以顏色。靠門將張翔竣撲出12碼罰球，與魏志荃第69分鐘打破僵局，中華隊以1比0氣走被罰下1人的土庫曼，在本次U20亞洲盃資格賽拿下首勝，下役將於16日晚間9時半對戰北馬里亞納群島。

「很開心幫助球隊拿下勝利，」攻入致勝進球的魏志荃賽後說：「今天球隊防守做得不錯，但還有很多細節要加強，希望下一場能夠再進球。」擋下關鍵罰球的張翔竣則表示，其實當下感覺很不安，但告訴自己一定要擋下來才能贏下比賽，結果是開心的，但也會提醒隊友不能沉浸太久，趕快收拾心情面對下一場比賽。

U20亞洲盃明年3月在烏茲別克舉行，資格賽分成10個小組，取分組第1和戰績較佳的5支分組第2晉級16強會內賽。中華隊所在的D組有約旦、敘利亞、土庫曼、北馬等對手，單循環小組賽在約旦首都阿曼進行。

中華隊首戰0比1不敵敘利亞，次役擺出3-4-3陣型對決土庫曼，開賽13分鐘就有兩次射門機會，可惜李冠誼、曾德龍都沒打進。第17分鐘，土庫曼球員背後鏟球，兩黃換一紅判罰出場，讓中華隊取得11打10的人數優勢。

中華隊雖然利用對手少打1人的優勢創造數次進攻機會，但上半場始終欠缺臨門一腳。下半場開賽不到2分鐘，中華隊禁區犯規遭判12碼極刑，所幸張翔竣判斷準確撲出對手罰踢。第69分鐘許博傑角球開向遠柱，魏志荃一腳輕鬆推射破門，不僅攻入中華隊本次資格賽首球，也鎖定首場勝利。

中華隊總教練陳春智表示，賽前其實就設定高壓逼搶的策略去跟對手對抗，「因為知道土庫曼的速度比敘利亞慢，把握對方失誤反搶後再進行組織進攻，選手這一點都有做到，幾次進攻機會有做出來，但沒有進是比較可惜的。」