副總統賴清德今起展開輔選行程，首站至新北市幫民進黨新北市長參選人林佳龍站台，賴清德指出，新北市長侯友宜在雜誌評比施政滿意度雖有5顆星，但新北施政成績卻是年年退步。對此，新北市政府副發言人羅婉庭表示，賴副總統不需急著扭曲數據穿別人小鞋，數字會說話，對事不對人，呼籲接下來要到新北市輔選的府院黨人士，勿再為了救選情，輕易的抹煞基層公務人員及1032位里長過去一整年來的努力。

羅婉庭表示，根據平面媒體3月的六都施政滿意度調查，侯友宜90.9％居冠，在滿意度和不滿意度成績，侯友宜一枝獨秀，是唯一滿意度破9成、不滿意度唯一個位數的六都首長。

在市民最在乎的治安部分，新北市去年囊括警界奧斯卡獎「國家警光獎」五大項第一名，包括犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規畫，以及在個人組第一名。論防疫滿意度上，侯市長更是連續多次拿下六都第一，但侯市長仍心繫市民，屢次強調無論民調高低都有值得改進之處，做不好的都要虛心接受。

至於賴清德質疑新北市人口外移，羅婉庭表示，疫情爆發後，許多在國外工作的民眾，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國，多數直轄市人口均為負成長，不少新北市民因滿2年未入境戶籍被遷出。

其中，自2020年春節後，新北市除籍人數有1萬3550人，2021年除籍4萬228人，但如扣除因疫情被自動遷出的人口，新北市在2021年社會增加部份，實質增加2萬223人，有19行政區遷入人口增加。

後來各國陸續鬆綁邊境管制，返國入境恢復戶籍人數上升，今年6月起遷出國外人數已明顯減少，總人口數更自今年7月起已止跌回升，平均每月增加2千多人，截至111年8月底總人口數為397萬6840人。

同時，根據內政部8月份公布上半年全國遷出人口統計，總計遷出人口約65.9萬人，代表全台近66萬人戶籍在移動，六都中最「吸引人」的縣市為新北市，全國有4.6萬人移入新北市，其中來自台北、桃園的人口多。

羅婉庭指出，賴副總統難得回到自己的故鄉，非但沒展現中央、地方齊心協力讓國家更好的高度，反而忙著片面曲解數字，為救黨籍參選人的選情漠視基層公務員日以繼夜為市政打拚的辛勞。

羅婉庭強調，如同侯市長所說，最重要是全力拚市政，把握最後這一段時間努力衝刺，讓市民滿意，把握當下、務實做好每一件事，讓新北市政進步，這才是作為市長角色最該關心的。