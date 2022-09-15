為響應全球環境議題，鼓勵消費者減少使用一次性飲料杯，全聯於7月即配合環保署限塑政策推出自帶杯折5元優惠，成功提升消費者使用自帶杯的意願。9/16起，全聯宣布咖啡品牌OFF COFFEE全品項，使用自帶杯天天現折8元，堪稱是超市超商通路最深折扣，等於只要17元就能品嘗一杯香濃的美式咖啡！此外，全聯福利中心身為全民超市，以實際行動愛地球，持續與台北市環保局合作「台北循環杯服務」，未來更將於高雄及其他縣市持續推廣，與消費者一起實踐綠色生活。

OFF COFFEE堪稱對環境最友善的咖啡 天天環保 天天享8元優惠

全聯咖啡品牌OFF COFFEE，提供讓消費者自行裝取的新鮮現煮咖啡，並選用100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，採傳統耕作法於原生林樹蔭下栽培，因此在喝咖啡的同時也保護自然環境、農民與動物棲息地等，讓土地可永續發展。全聯表示，主客層菜籃族的婆婆媽媽的環保意識非常強烈，根據內部統計 2021年使用自帶杯購買OFF COFFEE的比例就達12%，而今年7月將自帶杯折扣提升至5元後，8月單月占比更提升至30%，預估一年可省下300萬個咖啡杯與杯蓋。

為邀請更多消費者以實際行動支持環保，全聯將於9/16起天天推出咖啡自帶杯優惠折8元，等於原價25元的OFF COFFEE熱/冰美式咖啡，使用自帶杯一杯只要17元，約是68折優惠；若購買原價35元的OFF COFFEE熱/冰拿鐵，也只要27元，可謂是超佛心銅板價！期望能吸引更多消費者一同加入環保的行列，攜帶可重複使用的容器，取代不必要的一次性容器，目標年底自帶杯占比可達40%。

朝市喝咖啡最划算 熱美式合併自帶杯優惠一杯只要7元

此外，全聯支持環保最貼心，持續推出「朝市喝咖啡」每天早上12點前於全聯門市消費單筆滿100元，熱美式原價25元，優惠價15元，還可合併自帶杯優惠等於現省18元，換算一杯熱美式只要7元，天天買菜，天天喝咖啡，比自己泡更划算！

同時，為呼籲消費者自帶杯子，全聯自3/25起推出限量「bodum不鏽鋼真空隨行杯」，可以扣除500福利點加價349元換購1個，加購價約市價2.1折或扣除3500福利點享0元加購1個，活動至9月上旬，一共換出超過8000個隨行杯。

除了推出bodum不鏽鋼真空隨行杯優惠外，全聯首波循環杯服務也持續在台北市都會區商圈進行，消費者用台北循環杯購買OFF COFFEE也可現折8元！目前設置在信義黎忠門市及中山松江門市，只要掃瞄機台上的QRCode綁定好盒器App，即可A點租借B點還、享有免押金的借還服務，喝完歸還的循環杯，環保局也配合專業廠商依衛生規範清洗消毒，並定期送檢確保杯具安全。從上線以來至今，兩個月左右的時間信義黎忠店共借出112杯、中山松江店共借出145杯。此外，高雄以及其他縣市也預計媒合示範點，鼓勵大眾體驗循環杯或自帶杯子購買咖啡飲品，從日常生活中養成習慣來減少使用一次性餐具，才能達到減塑減碳目的。