國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，點名阻擋民間採購疫苗的政府「高官」，就是行政院副院長沈榮津與衛福部長薛瑞元，要求行政院公開道歉，對此，沈榮津回應，不會去阻擋產業界、企業界去買疫苗，產業界都是他的好朋友、老朋友，在疫情期間，如果有什麼困難，都會提供協助。

沈榮津今（15日）下午出席2022台北國際印刷機材展TIGAX開幕典禮，關於藍營指控阻擋民間採購疫苗，他表示，不會去阻擋我們這些產業界、企業界去買疫苗，因為疫苗剛開發出來，這是一個緊急授權的藥物，原廠只會把這些提供給政府、賣給政府來使用，因為政府可以擔保，所以也不是你要買都可以買得到。

沈榮津說，可以看得到這一次3家企業去買疫苗，政府也提供全力來協助，政府也感謝企業慷慨的捐助。慷慨捐助以後，3家企業也發函感謝政府來協助他們。

關於國民黨團指控工商協進會理事長林伯豐還接到沈榮津的電話，要他「別為政府找麻煩！」沈榮津說，產業界都是他的好朋友、老朋友，在疫情期間，如果有什麼困難，都會提供協助。