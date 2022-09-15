俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，有時朋友就是我們的貴人、幸運星，有他們在身邊總感覺特別幸運。運勢命理網站《靈匣網》分享，12星座的命定幸運星，其中牡羊和射手一拍即合，摩羯讓處女不再那麼焦慮，天蠍則是巨蟹最強大的後盾。

▍牡羊座的幸運星：天秤座和射手座

天秤座：溫文儒雅的天秤總能及時拉住急躁的牡羊，成為他們最好的軍師；牡羊可以補足天秤猶豫不決的個性，給予他們最好的意見，所以互補性強的兩人很適合成為好友。

射手座：牡羊和射手湊在一起可說是一對活寶，不僅興趣相似，連喜愛冒險的個性都一樣，簡直是一拍即合。

▍金牛座的幸運星：雙魚座和摩羯座

雙魚座：充滿藝術色彩的雙魚，搭上鑒賞能力佳的金牛，兩人很快就能產生很多話題，而雙魚溫柔的性格也能幫助金牛抒發心裡的糾結，讓他們感到放鬆。

摩羯座：踏實穩重的摩羯懂得規劃，做起事來井然有序，很少出差錯，因此能給予金牛良好的建議，成為金牛的指導方針。

▍雙子座的幸運星：水瓶座和獅子座

水瓶座：雙子容易因為一些雞毛蒜皮的小事，把自己搞得烏煙瘴氣，當冷靜的水瓶出現，就如枯木遇到水，任何麻煩事都能迎刃而解。

獅子座：獅子的領導能力讓雙子崇拜不已，他們也時常在獅子身上發現自己所欠缺的特質，像是穩重、兼顧大局等，因此他們會把獅子當成自己的學習對象。

▍巨蟹座的幸運星：天蠍座和金牛座

天蠍座：堅強的天蠍是巨蟹最強大的後盾！容易受傷的巨蟹可以從天蠍身上學會堅毅，而天蠍也會在巨蟹傷心無助時，第一個伸出援手。

金牛座：巨蟹自我保護意識較強，沒有太大侵略性的金牛反而能帶給巨蟹無比的安全感，加上金牛溫和可靠，相處起來特別輕鬆自在。

▍獅子座的幸運星：雙子座和牡羊座

雙子座：獅子有時太過耿直，會卡一個圈圈內轉不出來，這時能言善道的雙子就能幫助獅子解決難題，讓他們的問題不再是問題。

牡羊座：獅子十分欣賞坦率、說話直接的牡羊，覺得身邊有這樣的朋友特別自在，簡直大快人心。

▍處女座的幸運星：摩羯座和巨蟹座

摩羯座：摩羯的冷靜總能帶給處女鎮定的效果，當處女身邊有了摩羯朋友，就不會再那麼焦慮。

巨蟹座：和巨蟹在一起時，處女會覺得特別有安全感，因為兩人之間能夠互相分享祕密，不用擔心誰會說出去，讓處女覺得十分可靠。

▍天秤座的幸運星：水瓶座和射手座

水瓶座：水瓶能夠給天秤很多良好的意見和方法，當天秤遇到棘手的問題，只要找水瓶幫忙，問題就能迎刃而解。

射手座：射手的爽快及重義氣，為天秤帶來了許多好處，尤其當他們猶豫不決時，射手總會果斷下決定，讓他們輕鬆不少。

▍天蠍座的幸運星：雙魚座和處女座

雙魚座：雙魚是天蠍能夠敞開心房的對象，善解人意又聰明的雙魚，也讓能力優秀的天蠍十分欣賞。

處女座：處女做起事來認真又細心，讓天蠍覺得很可靠，自然而然喜歡和處女相處。

▍射手座的幸運星：牡羊座和水瓶座

牡羊座：射手十分欣賞牡羊勇往直前的個性，兩人在一起能稱兄道弟，帶來不少歡樂。

水瓶座：朋友有難一定力挺到底的水瓶，總能為經常闖禍的射手帶來很大的協助，因此在射手心中，會覺得水瓶真的是太可靠了！

▍摩羯座的幸運星：金牛座和天蠍座

金牛座：摩羯能從節儉但不忘享受的金牛身上學會刻苦耐勞、勤儉持家，以及如何放鬆心情、享受生活。

天蠍座：心思慎密的天蠍就像個軍師，總有著很好的建議和想法，能請天蠍針對自己的未來藍圖給建議，讓摩羯十分放心。

▍水瓶座的幸運星：天秤座和雙子座

天秤座：交友廣泛的天秤能讓水瓶的生活處處充滿驚喜，而天秤也十分樂意和水瓶分享，志同道合的兩人將為雙方帶來愉快的生活。

雙子座：創意不斷的雙子是水瓶十分欣賞的類型，當水瓶受委屈時，雙子也願意陪在一旁開導，讓水瓶可以很快地走出陰霾。

▍雙魚座的幸運星：巨蟹座和金牛座

巨蟹座：敏感的雙魚內心有著溫暖的一面，而這只有巨蟹懂得，所以能夠理解雙魚的非巨蟹莫屬。

金牛座：遇到問題時雙魚常常不知所措，這時穩如泰山的金牛不僅可以安定雙魚不安的內心，只要他們一句話，雙魚也能瞬間清醒過來。