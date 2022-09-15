雲豹能源(6869)不僅強化再生能源事業版圖，同時積極發展水處理事業，今(15)日宣布旗下煒盛廢水處理公司拿下「桃園機場西側自來水儲水加壓站工程」8.5億元採購標案，預計施工工期為730天，將打造桃園機場第三航廈未來20年之用水系統基礎，以提高整體備援供水能力。

雲豹能源總經理趙書閔表示，煒盛為將近40年老字號的水處理公司，擁有環保專業能力，過去曾承攬金門、台中港、日月潭風景區等多處淨水廠工程，實績經驗豐富。去年雲豹能源入主煒盛，即在今年接連拿下桃園機場西側汙水處理廠及自來水儲水加壓站兩大標案，金額總計26.7億元，可望在明後年對雲豹集團營收與獲利帶來相當大的挹注。

此次煒盛得標的桃園機場西側自來水儲水加壓站將設置於於桃園機場管制區內，銜接「西側污水處理廠工程」，其自來水設計處理水量為8,000 CMD（每天立方公尺），做為未來第三航廈站與機場園區內用水需求之調節與救援輔助設施，其兼具儲水及加壓功能。煒盛包辦桃園機場西側自來水儲水加壓站、及污水處理廠兩項大型設施案，分別作為平衡緩衝及救急包含消防、旱災或台水供水異常等使用，以及供應每日之運營所需用水，兩者之重要性缺一不可。

雲豹能源在水資源再利用領域，發展工業廢水處理再回收利用、民生汙水廠建置及代操作、以及海水淡化，讓水資源充份運用，盼提升台灣產業發展利基，並助力實踐淨零排放。