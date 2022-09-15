路口車流量大，路邊紅綠燈卻停擺許久？臉書粉專「Care高雄」今日上午發文指出，設置於橋頭區精武路、甲樹路1186巷路口的紅綠燈始終沒有在運作，而該路段上下班時間車流量大，粉專還不忘提醒路過民眾要注意，也引發不少網友狂酸。高雄市交通局表示，該號誌8月間設置，號誌設備皆已完成，目前待台電供電後即可運作，已請台電加快相關作業進度。

臉書粉專「Care高雄」發文指出，經過了一星期，紅綠燈依舊睜不開眼睛，這條路口上下班時間車車流量大，沒有紅綠燈的危險度可想而知，請路過鄉親多加注意。從貼文照片可得知，此號誌設置於橋頭區精武路、甲樹路1186巷路口。

Care高雄怒批，該認真管的單位在那？網友也在貼文下方留言狂酸，「高雄常停電，紅綠燈也不亮，就當作發生停電好了」、「東京都道路號誌品質」、「這只是路邊的裝置藝術」。

交通局表示，該處周邊為橋頭新市鎮，隨著新建案加入，附近車流也隨之增加，再加上該路口為T字路口，若無號誌指揮將存在危險。故此號誌於8月間設置，關於號誌的相關設備皆已完工，僅剩下台電的供電作業工程還未完成，所以目前該號誌才會是停擺狀態，已請台電加快相關作業進度。