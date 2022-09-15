F-16戰機飛行員施密茲（David Schmitz）中尉2020年6月30日墜機致死

美國空軍正在調查2020年的墜機致死案，卻暗中發現，飛行員彈射座椅的關鍵零組件可能是仿製品。

據《空軍時報》（Air Force Times）14日報導，當時32歲的F-16戰機飛行員施密茲（David Schmitz）中尉2020年6月30日在夜間執行任務，準備降落南卡羅來納州蕭空軍基地（Shaw Air Force Base）失敗，雖然啟動彈射座椅，但卻因為故障，逃生不及而喪生。

美國空軍在事發後進行的好幾個月調查中發現，座椅內的電子製品有刮痕，打磨不均勻，製作手法拙劣。而美國空軍研究實驗室（US Air Force Research Laboratory）認為，這是警訊，要求更仔細調查，以確認這些零組件是否為仿製品。

New details about 1st Lt. David Schmitz's death have come to light in a federal civil lawsuit filed by his wife against three defense companies. https://t.co/FJtMrQOxoR — Military Times (@MilitaryTimes) September 13, 2022

F-16 crash not to far from here. Shaw Air Force Base South Carolina - sadly pilot was killed in the accident pic.twitter.com/zwVUdddPLE #F16 #Shaw #ShawAFB — PolitiSite Means Politics (@Politisite) July 1, 2020

儘管美國空軍懷疑，彈射座椅零組件為仿製品，但卻把相關訊息埋藏在事故調查報告中非公開的部分。而相關細節之所以會曝光，是因為施密茲的遺孀薇樂麗（Valerie）提起聯邦民事訴訟，控告3家防務公司，說它們涉及疏忽，並誤導空軍對其產品的安全性。

而南卡羅來納州地方法院目前把焦點放在F-16製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、為空軍戰機製造ACES II彈射座椅的航電大廠柯林斯航太（Collins Aerospace），還有製造彈射座椅數位恢復分序器（digital recovery sequencer）的「泰萊達科技」（Teledyne Technologies）集團旗下幾個業務單位。