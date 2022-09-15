啤酒頭釀造的2022年度酒款「秉燭夜遊」也靠「秉燭」在賽事中奪銀。（呂健豪攝）

台灣之光！新北在地啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」及「啤酒頭釀造」，日前參加「歐洲啤酒之星大賽」，昨（14）日傳回捷報，2家酒廠分別在「蜂蜜啤酒組」及「桶陳酸皮組」奪得金牌及銀牌的佳績。而2家廠牌也決定在新北加碼投資並轉型觀光工廠，新北經發局也將以新北招商一條龍和新北工業區立體化方案，協助業者加碼投資，創造更多就業機會。

金色三麥在大賽當中，以招牌的「蜂蜜啤酒」在蜂蜜啤酒組別榮獲金牌殊榮，創辦人葉榮發表示，金色三麥的蜂蜜啤酒是以台灣獨有的龍眼蜜進行精釀，龍眼蜜的珍貴之處在於一年只有28天產期，加入發酵後能玩完美結合啤酒麥芽的甜香，釋放出濃郁的花蜜香氣，因此在賽事上擊敗各國奪魁。

啤酒頭精釀則是靠著「秉燭-桶陳西印度櫻桃酸啤酒」在桶陳酸啤酒組得到銀牌。獲獎的「秉燭」是啤酒頭精釀2022年的年度酒款「秉燭夜遊」其中之一，以比利時Saison酵母與野生菌種，搭配西印度櫻桃汁及國產小麥，被評審評為具有傑出的平衡感，是完成度極高的啤酒。

而2家位於新北的在地酒廠，在國際大賽上獲得佳績之後，也宣布將加碼在新北投資，合計總額約13億，並專行觀光工廠。經發局副局長黃碧玉表示，為了促進地方觀光發展商機，將協助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，同時整合跨局處資源進行聯合行銷，帶領觀光工廠搶攻旅遊市場，讓企業持續深耕新北。

經發局說明，「啤酒頭釀造」透過招商一條龍服務，酒廠預計在11月開幕，期盼年底前能夠通過經濟部觀光工廠評鑑。金色三麥亦有增資擴廠需求，目前規劃加碼投資約12億元，市府也提供新北市工業區立體化方案及招商一條龍服務，並積極協助將傳統酒廠，由生產製造轉為觀光服務的新型態。