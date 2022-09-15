台南市新營區72歲陳姓阿嬤，9日出門後就音訊全無，警民合力日夜搜尋仍無所獲，13日出勤前至所在地宮廟拜拜後，不到20分鐘就在附近河床尋獲，阿嬤失蹤這幾天疑靠喝溪水存活下來，引起地方議論，不料今天卻傳出阿嬤疑熱衰竭過世的消息，令附近居民感慨人生無常，「至少人回到家了…」

學甲警分局9日晚間9點接獲新營警分局通報，協尋一位患有失智症陳姓阿嬤，警方調查，阿嬤9日上午10點從新營騎乘機車出門後，曾行經學甲區三慶里新芳與紅茄路口，警陸空協尋5天仍無所獲，13日出勤前至所在地庄主廟「紅蝦港中太宮」拜拜後，不到20分鐘就在附近河床尋獲。

當時警方在紅蝦港急水溪河床發現阿嬤跌坐其中，萬幸的是身上無外傷、生命狀態穩定，僅因數日未進食身體些許虛弱，警方推測阿嬤可能靠著喝溪水解渴，奇蹟似的存活下來；孰料，獲救返家2天後，今天早上卻傳出阿嬤在睡夢中過世的不幸消息。

據家屬表示，醫生研判阿嬤是熱衰竭致死，不過還是感謝警方和民間志工的協尋，讓阿嬤順利回到家。