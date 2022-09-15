《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在網路節目預測，民進黨籍台北市參選人陳時中計畫打基本盤和年輕票，把無黨籍參選人黃珊珊的民進黨票拉回來，不過這話聽在黃珊珊耳裡不以為意，黃表示，不覺得免治馬桶跟盜圖可以拿到年輕人的票，年輕人很有想法跟智慧，這種策略顯然不是很有效。

吳子嘉昨表示，因此陳時中在打年輕票還有基本盤，他的競選團隊幾乎是年輕人，比如焦糖、政二代。這方式看起來很笨，但其實不笨，陳時中就是打基本盤和年輕票。而黃珊珊手上有10％的民進黨票，因此努力搶票想讓綠營歸隊。

黃珊珊今下午合體民眾黨議員參選人林珍羽，與中華武術總會進行座談茶會，黃會前受訪被問及陳時中選戰策略，黃表示，不覺得免治馬桶跟盜圖可以拿到年輕人的票，年輕人很有想法跟智慧，這種策略顯然不是很有效。

而台北市長柯文哲上午說陳時中的競選團隊及計畫跟自己2014選舉很像，不過「廣告公司一樣，但是產品不一樣，最後在市場上賣的效果還是不一樣。」媒體及問黃珊珊覺得陳柯像嗎？還是黃珊珊比較像柯文哲，黃珊珊笑答，我就是我，不是產品，用廣告用產品來形容，覺得不是很洽當。

另國民黨籍市長參選人蔣萬安今日猛攻黃珊珊「湖南人」凹成內湖南港之言論，轟黃珊珊不應該隨時改變自己的人設跟認同，對此黃珊珊回應，每個人都有祖籍吧？ 但在台灣每個人都是驕傲的台灣人，直言沒人改變人設，並疑似暗酸蔣萬安「我們對自己的出生，從來不會去攀附其他的人。」

三腳督選情也意外衍伸案外案，媒體人周玉蔻與蔣萬安場外大戰，周玉蔻喊將掀蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，對此黃珊珊僅表示，凡走過必留下痕跡，但選舉應該回歸市政。