烏俄戰事未平，天然氣短缺導致兩家歐洲絲束廠無預期而停工，四大菸草公司轉單材料-KY，材料-KY擴產因應，公司預計2023-25年絲束市場呈現供不應求，預估2023年能在絲束市場達到5％全球市佔率。

材料-KY董事長王克璋目前人在義大利，他在線上法說會中指出歐洲天然氣緊俏情況，在德國天然氣價格漲3倍、義大利漲2倍；又逢歐美邊境解封，機場免稅店迎客帶動絲束需求，而煙草公司也設計出風味新品需要用到2倍絲束，後疫時代義大利眼鏡設計業訂單成長兩倍，客戶求醋酸材料若渴。

材料-KY今年上半年營收比例為，絲束63％、醋片30％、醋酐7％。2022年底產能為絲束2萬噸、醋片3萬噸、醋酐6萬噸；應客戶要求在絲數增產，2023年底產能絲束將達3.7萬噸、醋片3.4萬噸。

材料-KY今年1～8月營收年增53％，公司分析，出貨量年增30％，其餘20％來自價格上漲10~15％、匯率有利，目前歐洲絲束供不應求，預計報價還有漲價空間。

公司預期第三季成本將優化，因中國景氣下滑以及原料供過於求致絲束的成本醋酸價格下滑、又美元兌人民幣升值、水電價格下降，此外自行建置完成醋酸回收系統，不再需要委外加工，亦符合ESG營運策略。

客戶轉單效應以及醋酸纖維商機、應用擴大，材料-KY預期2022營收創新高，達雙位數成長。另因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，以增加產品多樣化。