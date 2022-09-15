租屋族帶親友回家難免會碰到需要留宿的情況，不過日前有一名網友抱怨，友人留宿的時間大概只有半天，且房間空間不大，只能趴在桌上休息，但房東竟仍要多收200元，讓她感到傻眼，文章一出引起網友討論。

原PO在論壇「Dcard」上發文表示，近日剛搬入一間房租便宜的雅房，才住了快一個月，當初簽訂租屋合約時，她就有先詢問房東是否能帶朋友過夜，房東則回應，可以偶一為之，不過可能需要分擔一些水電費用，最後也沒有明確說明計價方式。

原PO表示，在這段短短的租屋期間，曾有朋友在晚上8、9點左右來借宿一晚，且因為房內空間狹小，朋友還是趴在桌上睡覺，第二天中午前就離開了。但後來繳交房租時，房東卻因此要向她多收200元，見原PO面露難色，卻又改口只收100元，還說有朋友入住多少都會影響其他房客，這樣子的收費原因在簽約時都有先告知。

對此，第一次租屋的原PO非常不能接受，好奇發問「這樣是合理的嗎？」而貼文曝光後，也引來網友留言，「使用者付費沒聽過嗎，根本超合理= =」、「主要是一開始沒說清楚的問題吧」、「既然都給了也只能認了，不然朋友出去住還要付更多錢」，另外也有人分享，自己的租屋處是租客們水電均分，簽約時房東有明講，若友人借住，會影響到其他房客的利益，因此才需要多收費用。