終端庫存逐步去化，PCB廠競國(6108)財務處長蔡政宏表示，最近開始有一些急單，目前來看，第3季及第4季將略優於第2季，兩季的單季毛利率將與第2季相近，預期歐美通膨紓解後，訂單有機會恢復快一點。

競國今天在證交所舉行法說會，競國產品以少量多樣為主，產品涵蓋汽車板、NB Cam、網通、電源供應器、DRAM模組、電池板及工業設備等，通膨升息及大陸疫情封控衝擊全球景氣，致使3C產品需求疲弱，競國因LED及NB Cam營收較去年上半年銳減，且第2季大陸華東地區大規模封城停工，今年第2季稅後虧損1656萬元，單季每股淨損為0.1元，累計上半年稅後盈餘908萬元，每股盈餘為0.06元，不如去年同期。

競國今年前8月合併營收為48.2億元，年減20.86%，展望下半年，蔡政宏表示，去年多下的庫存慢慢去化，最近開始有一些急單，第3季預估將略優於第2季5%到10%，有機會達10%，第4季亦可望較第2季增加約5%，至於下半年毛利率預期與第2季差不多，若歐美通膨下來，訂單恢復快一點，第4季可能沒有那麼悲觀，一切要看通膨情況。

針對投資人詢問公司負債比達63%，升息是否對營運造成影響？蔡政宏表示，PCB算資本較重產業，雖然因為應收帳款收款較慢需要融資，但公司手上約當現金也多，今年美元升值趨勢明確，收回的美元貨款公司放緩兌換成新台幣，未來把外幣處理掉後可以降低負債比，整體來說，還算健康。