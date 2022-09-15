在大部分的新冠疫情限制慢慢鬆綁後，新加坡又開始舉辦各種大小型活動，在全球各界人士踴躍參與之下，目前新加坡內的飯店，在接下來的1個月時間幾乎都訂滿，甚至每晚要價上千美元的高檔酒店都包括在內。

在接下來30天內，這個花園城市可說國際活動與會議滿滿，包括向與會代表收取4000美元費用的私募股權以及創投亞洲峰會SuperReturn。另外，還有停辦兩年的F1一級方程式賽車等。

統計到15日，從濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)到著名的萊佛士飯店(Raffles Hotel)的頂級客房，在接下來1個月內大都被訂滿，其中不少房價1晚甚至開價2,000美元之譜。其實，新加坡住宿費用，早已飆至10年最高。

以投資業者Hermitage Capital為例，已3年沒出國的創辦人，就拿出4到5萬美元，當作這兩周在新加坡的盤纏。花費真是不便宜，但對新冠疫情後都無法出國的中國大陸基金經理人來說，這是個與外界交流的難得機會。

新加坡在9月剩下的時間內，還要舉辦米爾肯研究院亞洲峰會(Milken Institute Asia Summit)、福布斯全球領袖會議(Forbes Global CEO Conference)以及幾場加密貨幣相關盛會，以及10月超過500家全球業者都會參加的亞洲電玩大展Gamescom。

因為已經停辦兩年，10月2日開賽的新加坡夜間F1賽事，預計現場觀看的觀眾將與2008年首屆開辦時不相上下。根據統計，新加坡的國際觀光客已經連續6個月成長，7月來到近73萬人次。

至於2022年底前，還有10月小賈斯汀、11月魔力紅以及槍與玫瑰等國際音樂大咖都會在新加坡舉辦演唱會。看來，星國觀光產業已拔得頭籌，提前看見復甦春燕。