基隆中油石門供油服務中心廠區13日發生1輛油罐車右轉時疑似視線死角，竟直接撞上1名行走的男子，男子被撞倒地後，又遭油罐車前輪輾過下半身，驚悚事發影片曝光，所幸事後男子僅大腿骨折、無生命危險，目前中油公司已通報職安署調查。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，聶姓男子當時行走在服務中心廠區中，林男駕駛的油罐車在後方準備右轉時，林男疑似未發現右前方有人，車頭就直接撞上聶男，聶男倒地後下半身又遭油罐車前輪輾壓，造成左大腿骨折，所幸後輪未再輾過其他身體部位，聶男也意識清楚送醫，暫無生命危險。

基隆中油石門供油服務中心廠區13日發生1輛油罐車在右轉時疑似視線死角，竟直接撞上1名行走的男子，男子被撞倒地後，又遭油罐車前輪輾過下半身。（翻攝自記者爆料網）

據了解事發在基隆市中油石門供油服務中心廠，該輛油罐車是中油外包的通運公司，13日下午3時許事件發生後，中油公司立即通報職安署調查，目前警方已經到場完成訪查，後續將交由勞安單位查處。

撞擊影片在網路上瘋傳，網友紛紛留言「這已經是駕駛人的問題了，那麼遠還叫死角，那他的死角範圍不就是他車外360度都是」、「司機直行有經過路人，他應該是要注意路人是否已經走過車頭，所以這是司機的疏失」、「這樣大的公司怎麼會沒有安排行人專用道，車場隨隨便便走也是很危險的」、「這角度應該遠遠就可以看到了，只能說學長真的太大意了，也毀了一個家庭」。