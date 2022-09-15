由台中市水族類商業同業公會精心策畫「台中開運水族生活節＆招財貓祭」，將觀賞魚類與寵物結合家居生活設計與減碳概念呈現。（馮惠宜攝）

「首屆台灣永續發展及低碳綠建築展」中以永續食堂部落廚房展現在地部落以小農食材減少碳足的用心。（馮惠宜攝）

「2022台中設計周」15日登場，今年首創五展合一，串接起第八屆台灣國際建築室內設計建材展、木材創新應用展、開運水族生活節、一建築一家具．整合設計4.0微型博覽會以及首屆台灣永續發展及低碳綠建築展等五大展覽，呈現多元創新居家生活美學，業者熱情與會，規模超過600攤。

其中第八屆台灣國際建築室內設計建材展，規畫台灣藝術區、數位建築區以及綜合建材區，台灣藝術區策劃「生活藝術化-大亞洲藝術聯盟協會」藏家特展，集結了會員藏家們所收藏的國內外藝術大師作品；而數位建築區由建築師公會推出資訊建模浪潮下建築師的空間演藝，將以專題演講方式分享數位化建材運用等講題。而綜合建材區展出燈具、木地板、裝潢材料、廚具設備、油漆等建材。

「台灣木材創新應用展＆木創生活節」規畫木工機械專區推廣微型木工機及木板切割，而台灣木雕協會則展出木雕藝術區，另有木的觀光工廠及木創市集等。

「一建築一家具‧整合設計4.0」以「家具與城市」為主題展出，展出橫山USR計畫之台灣家具設計作品。「首屆台灣永續發展及低碳綠建築展」推出永續生活各式綠建材，並以永續食堂部落廚房展現在地部落以小農食材減少碳足的用心。

而由台中市水族類商業同業公會精心策畫「台中開運水族生活節＆招財貓祭」，將觀賞魚類與寵物結合家居生活設計與減碳概念呈現。

值得一提的是本次「2022台中設計周」為響應國際永續低碳轉型趨勢，特別委託逢甲大學碳資產管理與認證中心，將於展覽期間舉行碳盤查及碳中和，進一步透過聯合國碳權抵換將本次展覽的碳足跡達成完全零碳碳中和。