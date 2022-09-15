警方破獲製毒工廠搬出1桶又1桶的不法製毒原料。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方佯裝登山客並在山區搭帳棚、埋伏蒐證，搜證周姓主嫌等3人製毒犯罪跡象。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

南投縣仁愛鄉武界部落有「雲的故鄉」美名，竟被製毒集團入侵，台中市警察局刑大偵七隊今年查獲毒品案溯源，發現洪姓與劉姓男子製毒，員警登山直搗海拔約800公尺處製毒工廠，查扣200多公斤的基甲基卡西酮溶液等製毒原料，有登山客嘆「汙染淨地」，全案依毒品罪將周姓主嫌、劉、洪男等3人移送彰化地檢署裁定羈押。

刑大偵七隊指出，當時刑大幹員跟保大特勤中隊，見製毒工廠的鐵皮屋大門深鎖決定破門攻堅，現場查扣第三級毒品原料4–甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤、數種製毒器具等犯罪證物，當場逮捕鐵皮屋主、林姓原住民。

林姓原住民向警方供稱，他以每年3萬多元出租給周姓主嫌，否認製毒與販毒；警方調查，周姓主嫌以月薪4至5萬元，聘僱劉姓與洪姓男子製毒，該處位置極為偏僻，外觀讓人以為是山上農舍，且無門牌號碼，周邊遍布監視器，若有人靠近，犯嫌在鐵皮屋內即察覺，門禁相當森嚴。

警方於今年3、4月間，逮捕2名藥頭，溯源追查發現，毒品來自周姓主嫌製毒集團，警方翻山越嶺到南投縣仁愛鄉武界部落，找尋製毒工廠設置點，避免打草驚蛇，佯裝登山客並在山區搭帳棚、埋伏蒐證，搜證周姓主嫌等3人製毒犯罪跡象。

警方指出，當天白天攻堅時，剛好有雲海湧現，飄忽游移山腰間情景，當地如人間淨土般的仙境，但搬出1桶又1桶的不法製毒原料，頗煞風景；警方循線逮捕周姓主嫌、劉、洪男等3人，經彰化地院裁定3人羈押獲准，警方仍將持續擴大偵辦查緝。