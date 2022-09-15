受邀辦理交安主題劇場的萬花筒劇團，還在現場與河堤國小學生玩起交通知識互動問答，讓學生從欣賞演出中吸收交通安全的知識。（交通局提供）

台北市交通局統計，今年1月至7月共發生8496件路口交通事故，造成18人死亡、1萬1372人受傷，占整體交通事故死傷人數多達6成。交通局15日響應全國「交通安全月」，安排兒童劇團至河堤國小宣導交通安全教育，團員還與學生玩起交通知識問答，透過演出、遊戲讓學生吸收交安知識。

交通部將9月訂為「交通安全月」，交通局今年將主題訂為「車輛慢看停，行人停看聽」，今日上午還赴河堤國小舉辦入校交安宣導，札根學童交安教育，北市副市長彭振聲出席活動時，呼籲市民響應交通安全月，提醒駕駛人及行人留意路口安全，小心通過。

受邀辦理交安主題劇場的萬花筒劇團，還在現場與河堤國小學生玩起交通知識互動問答，讓學生從欣賞演出中吸收交通安全的知識，還配合活動設計3道互動體驗卡，包含正確過馬路、避開視野死角、認識標誌，讓學童藉由體驗學習正確穿越路口、避開危險區域，保護自身安全，還有可愛的「警察寶寶」帶領學童唱跳「交通安全我最行」，現場氣氛相當熱鬧。

交通局指出，今年1月至7月共發生8496件路口交通事故，造成18人死亡、1萬1372人受傷，占整體交通事故死傷人數多達6成，而當前路口仍是主要發生事故地點，北市為加強提升路口安全，已透過工程、教育及執法等面向全力提升路口安全。

交通局指出，期藉由交通安全月活動的推廣，加強市民正確穿越路口觀念，提醒駕駛行經無號誌路口時務必留意，閃黃閃紅依規定停讓，也提醒市民朋友過路口要走行人穿越設施，留意左右來車，先左看右看再左看，確保安全再通過，以維自身及他人安全。