金門縣長楊鎮浯致贈感謝狀，肯定善心義擧為台金城市和宗教交流再寫下新的一頁。（李金生攝）

救護車捐贈儀式在浯島城隍廟廣場舉辦，場面溫馨熱鬧。（李金生攝）

嘉義市城隍廟常參加金門412迎城隍活動，賴永川董事長一行24人今天跨海出席捐贈儀式。（李金生攝）

財團法人嘉義市城隍廟今天由管委會董事長賴永川代表捐贈金門縣消防局配備單價近100萬元自動體外心肺復甦機，目前功能最齊全的新款救護車1輛。楊鎮浯縣長肯定善心義舉進一步充實地方救災量能，也為台金城市和宗教交流再寫下新的一頁。

這也是繼今年1月7日財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈金門縣消防局救護車1輛後，又有台灣地區城隍廟捐贈外島金門救護車，未來生力軍加入後，將在第一線擔負救護任務。

縣消防局說明，新捐贈的救護車採用福斯最新型T6車種，且強化車輛警示作用，外觀增加巴騰堡反光警示圖案，大大增加對於用路人的警示作用。另救護車醫療艙器耗材置放位置及空間也進行改善規畫，使救護器耗材易於擺放、收納及取用，整體空間配置更為優化舒適。因車體打造尚需耗費時日，今日先行辦理模型車捐贈儀式。

這輛救護車也採用新式電動擔架床取代傳統式擔架，保護救護人員在長期執行勤務時，免於腰部受傷的職業傷害。另因應COVID-19疫情，也特別於醫療艙增設紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保人員作業安全。

新打造救護車更添加一項單價近百萬元的利器-自動體外心肺復甦機(LUCAS 3)，可協助消防人員於執行OHCA(心肺功能停止)患者急救時，達到更有效率的心外按壓急救處置，大大增加患者存活機會。

縣長楊鎮浯表示，民間熱心團體與善心人士挹注資源，可彌補公共服務設備的不足，特別感謝嘉義市城隍廟的義舉，以及金門浯島城隍廟的居間促成，讓鄉親的健康、平安獲得進一步保障，也期盼在各方的協助和努力下，讓金門地區緊急救護能量持續提升，共同打造金門成為安全宜居的城市。

這項在浯島城廟廣場舉辦的捐贈儀式，由縣長楊鎮浯親自主持，嘉義市城隍廟賴董事長賴永川一行24人跨海出席。浯島城隍廟主委楊耀芸、總幹事張克全、消防局長呂英華、代理副局長林俊、義消總隊長顏章團、民政處副處長許一傑、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成、金寧鄉公所主任秘書王四川、金寧鄉代表會主席莊振源、金寧鳳凰分隊長李開盤、昇恆昌副總經理白國良等人也一同見證。